Mersin'de otomobilin çarptığı çocuk, 7 gün sonra öldü

Arkadaşıyla birlikte kaldırımda dururken, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilinin çarpması sonucu ağır yaralanan 15 yaşındaki Yunus Emre, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

5 Ocak 2021 tarihinde Mersin’in Toroslar ilçesi 2. Çevre Yolu üzerinde bisikletlerle gezmeye çıkan Yunus Emre Akiz (15) ve arkadaşı Doruk Yıldırım'a, kaldırımda beklediği sırada M.U.S. yönetimindeki 33 AFP 207 plakalı otomobil çarptı.

SÜRÜCÜ SERBEST KALDI

Çarpmanın etkisiyle Yunus Emre Akiz ağır yaralanırken, arkadaşı kolundan ve bacağından yaralandı.

2 çocuk da ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, şoför gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şoför, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

7 gündür Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren Akiz, bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşama tutunamayan Akiz, bugün toprağa verildi.

Akiz'in ailesi, kazanın ilk gününden beri hastane önünde çocuklarından gelecek iyi haberi beklerken, şoförün serbest bırakılmasına tepki göstermişti.

“BU NASIL BİR VİCDAN”

Baba Esat Akiz, "Benim oğlumun hiçbir suçu yok. Benim oğlum kaldırımın üstünde duruyor. Bu kaza değil. Lütfen devlet büyüklerimizden ricam buna bir önlem almalarını istiyorum. Yeter, analar babalar ağlamasın. Bu nasıl bir vicdan. Hangi kanunda, anayasada bu yazıyor. Hangi vicdan buna izin verir. Şahıs resmen çocukların üzerine sürmüş. Görüntülerde her şey ortada. Bunu ne rapor kaldırır ne vicdan, hiçbir şey bunu kaldırmaz. Bu resmen cinayete teşebbüstür." demişti.