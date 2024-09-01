İHA
Mersin'de yaşanan feci kaza yürekleri ağza getirdi.
Erdemli ilçesinde, İmam Hatip Sokak'ta yaşayan bir yakınını ziyarete giden Mustafa Köken oğluna ait hafif ticari aracı sokak kenarına park etti.
1,5 DAKİKAYLA ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Köken araçtan çıktıktan yaklaşık 1,5 dakika sonra 2 katlı binanın dam kısmında bulunan balkon betonu aracın üzerine çöktü.
Sürücünün o anda araçta olmaması bir faciayı önledi.
Çökme sonucu araçta ise ağır hasar meydana geldi.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, Köken'in olayla ilgili şikayetçi olduğu öğrenildi.
Balkonun park halindeki aracın üstüne çöktüğü anlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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