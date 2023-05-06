Mersin'de otoyolda ilerleyen tır alevlere teslim oldu
İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde korkunç anlar yaşandı.

Alınan bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 80 DU 934 plakalı tuz yüklü tırın kupa bölümünden seyir halinde iken balatalardan çıktığı tahmin edilen dumanlar yükselmeye başladı.

Yangını fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. Alevler kısa sürede kupa bölümünün tamamını sardı.

Ekipler yangını söndürdü

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Kupa bölümünün tamamen, dorse kısmının ise kısmen yandığı olayda yaralanan olmadı.

Mersin'de otoyolda ilerleyen tır alevlere teslim oldu
Mersin'de otoyolda ilerleyen tır alevlere teslim oldu