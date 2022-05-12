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    Mersin'de oynarken boynuna ip dolanan çocuğun durumu kritik

    Tarsus ilçesinde evinin önünde oynayan 10 yaşındaki M.D.'nin boynuna ip dolandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu bildirildi
    • 12.05.2022 - 16:04
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    Mersin'de oynarken boynuna ip dolanan çocuğun durumu kritik

    Mersin'de oyun oynamak isteyen 10 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı.

    Tarsus ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde evinin önündeki çardakta oynayan M.D. isimli küçük çocuğun boynuna ip dolandı.

    Boynundaki ip çıkarıldı

    Çocuğun yardım çığlıklarını duyan kişiler ipi çıkarıp 112 Acil Servisi'ne ihbarda bulundu.

    İHA'nın aktarımına göe, olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğa ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

    Mersin de oynarken boynuna ip dolanan çocuğun durumu kritik #1

    Küçük çocuğun durumu kritik

    Yapılan ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan M.D., Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı. M.D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

    Mersin de oynarken boynuna ip dolanan çocuğun durumu kritik #2

    Mersin de oynarken boynuna ip dolanan çocuğun durumu kritik #3


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