Mersin’de PKK operasyonu: 11 gözaltı

Mersin polisinin terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyet güçlerinin terör örgütlerine yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütü mensuplarına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, mezkur örgüt içerisinde Suriye ülkesinde faaliyet gösterdikten sonra Mersin’e gelerek sivil yaşantılarını sürdürdükleri yönünde bilgiler elde edilen, silahlı olarak faaliyet yürüten örgüt mensupları ile ilişki ve irtibatları oldukları değerlendirilen kişilerin tespiti yapıldı.

14 PROPAGANDANIN TESPİTİ YAPILDI

Ayrıca HDP tarafından organize edilen Akdeniz ilçesi Tırmıltepe alanında düzenlenen Nevruz Mitinginde yasadışı slogan attıkları ve terör örgütünün sözde bayrak ve flamasını çağrıştıran bez parçalarını üzerlerinde taşıyarak ve sallamak suretiyle terör örgütü propagandası yapan 14 kişi tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine ekipler, 10’u il merkezi 4’ü Tarsus olmak üzere 14 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

11 GÖZALTI

Operasyonda yakalanan 11 kişi gözaltına alındı.

ÖRGÜTSEL EŞYALAR ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda terör materyalleri ele geçirildi.

GÖZALTI KARARI OLAN 2 KİŞİ ARANIYOR

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürerken, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.













