Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı Kent genelinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6'sı yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen 6'sı Suriye uyruklu 12 zanlının işlemleri sürüyor.

AA

Terör örgütleriyle mücadele son sürat devam ediyor...

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için yürütülen çalışma kapsamında, örgüt adına faaliyet yürüttükleri, sosyal medyada propaganda yaptıkları ve eylemlere katıldıkları iddia edilen 12 zanlının kimliği belirlendi.

Operasyon düzenlendi

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezi ve Tarsus ilçesindeki ikametlere drone destekli operasyon düzenlendi.

12 kişi yakalandı

Özel harekat polislerinin de katıldığı çalışmada şüpheliler İ.B, F.A, Z.M, S.B, M.M, M.H, M.T, M.S, R.B, İ.K, İ.Y. ve S.Y. yakalandı.

Adreslerde ele geçilen doküman ve dijital materyaller incelemeye alındı.

İşlemleri sürüyor

Emniyete götürülen 6'sı Suriye uyruklu 12 zanlının işlemleri sürüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)