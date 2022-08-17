Mersin'de pompalı dehşeti: Bastığı evde 3 kardeşten 1'ini öldürdü

Kavgaya tutuşan komşuları mahalleli ayırdı. Gece vaktinde eline pompalıyı geçirerek hasmının evine giden şahıs, 3 kardeşi vurdu. 1 yaralı hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki komşu kavgasında kan aktı.

Yaşanan olayda, Ramazan (46), Harun (43) ve Ahmet (39) Demirkafa adlı kardeşler, dün sabah komşuları M.G. ile tartışmaya başladı.

Pompalı ile evi bastı

Mahallelinin araya girmesi ile kavga sona ererken M.G., gece saatlerinde pompalı tüfekle kavga ettiği kardeşlerin evine gitti.

İddiaya göre zili çalan M.G., kapının açılması ile birlikte ateş açtı.

Kardeşlerden 1'i kurtarılamadı

Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden Ramazan Demirkafa, hayatını kaybetti, ağır yaralı 2 kardeşin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis, kaçan M.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.









