Mersin'de Raziye'nin katili yine indirimsiz ceza aldı

İHA

Mersin'in Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi'ndeki evinden işe gitmek için sabah erken saatlerde çıkan 24 yaşındaki Raziye Oskay'ın yolunu, eski nişanlısı Barış Can U. kesti.

İkili arasında çıkan tartışmanın akabinde Barış Can O. silahına sarıldı, genç kıza kurşun yağdırdı.

Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

10 Ocak 2022 günü yaşanan dehşetin ardından kaçan zanlı ise polisin operasyonuyla yakalandı.

Katil zanlısı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayetle ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nisan ayında tamamlanırken, hazırlanan iddianame 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede; sanığın, Raziye'yi uzun yıllardır sistematik bir şekilde baskı, tehdit, zor ve cebir altında tuttuğuna değinilerek, genç kızın gerek psikolojik gerekse hukuki olarak verdiği mücadeleye delilleri ile birlikte detaylı olarak yer verildi.

28 Haziran 2022'de görülen davanın son duruşmasında karar çıktı ve mahkeme heyeti, sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ancak istinaf mahkemesine giden Barış Can U.'nun avukatının itiraz başvurusu kabul edildi.

Davanın yeniden görülmesine karar verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada yeniden karar çıktı.

Mahkeme heyeti, ilk kararında olduğu gibi Raziye Oskay'ın katil zanlısına ‘kasten adam öldürme’ suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.

Yeniden aynı kararın verilmesiyle ilgili konuşan anne Fatma İsmet Oskay, kızının hiçbir günahı olmadığı halde işe gittiği sırada vahşice öldürüldüğünü dile getirdi.

Zanlının kızını yıllarca rahat bırakmadığını söyleyen Oskay, şunları söyledi:

Kızım hep onun korkusuyla ömrünü yaşadı. Ondan kurtulmak için her şeyi yaptı ancak bir türlü başaramadı ve en son kızımı sokak ortasında canice öldürdü. Biz gözümüz gibi baktığımız kızımı toprağa verdik ama tek isteğimiz bu katilin hak ettiği cezayı almasıydı. Şükürler olsun ki adalet bir kez daha tecelli etti ve gereken cezayı mahkeme verdi. Bozulan kararın aynısının yeniden çıkması bizlerin içini bir nebze olsun rahatlattı. İnşallah o katilin kızıma yaşattıklarını, Rabbim ona yaşatır.