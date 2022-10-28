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    Mersin'de şafak operasyonu: 15 gözaltı

    Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK/KCK ile DEAŞ'a şafak operasyonu düzenledi. Evlere yapılan eş zamanlı baskında 15 şüpheli şahıs tutuklandı.
    • 28.10.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 09:12
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    Mersin'de şafak operasyonu: 15 gözaltı

    Mersin'de Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütleri PKK/KCK ile DEAŞ'a yönelik operasyon başlattı.

    Drone destekli operasyon

    Ekiplerin 6 aylık fiziki ve teknik takip sonucunda, 11 PKK/KCK ile 4 DEAŞ şüphelisi tespit edildi.

    Sabah saatlerinde operasyon için harekete geçen ekipler, Özel Harekat ve havadan denetimli drone desteğiyle belirlenen 15 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

    Mersin de şafak operasyonu: 15 gözaltı #1

    Giriş çıkışlar tutuldu

    Operasyon bölgelerinde ekipler güvenlik önlemi için sokak giriş ve çıkışlarını tuttu.

    Düzenlenen operasyonda evlerin kapıları kırarak adreslere girildi. Ev içinde bulunan şüpheli şahıslar tutuklanarak gözaltına alındı.

    İHA'nın haberine göre, ekiplerin tespit edililen adreslerdeki aramaları devam ediyor.

    Mersin de şafak operasyonu: 15 gözaltı #2

    Mersin de şafak operasyonu: 15 gözaltı #3

    Mersin de şafak operasyonu: 15 gözaltı #4


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