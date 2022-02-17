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    Mersin'de sağır ve dilsiz kadın sevgilisi tarafından öldürüldü

    Toroslar ilçesinde duyma ve konuşma engeli bulunan kadın aynı rahatsızlığa sahip sevgilisi tarafından önce boğuldu sonra boğazı kesilerek yaşamına son verildi.
    • İHA
    • 17.02.2022 - 10:24
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    Mersin'de sağır ve dilsiz kadın sevgilisi tarafından öldürüldü

    Mersin'in Toroslar ilçesi Işıktepe Mahallesi'nde ormanlık alanda kadın cesedi bulan vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine giden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ceset üzerinde ve bölgede inceleme yaptı.

    ÖNCE BOĞULDU SONRA BOĞAZI KESİLDİ

    Yapılan incelemede, cesedin, Edenur Candan isimli duyma ve konuşma engeli olan kadının, önce boğulduğu ardından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

    Mersin de sağır ve dilsiz kadın sevgilisi tarafından öldürüldü #1

    AYNI RAHATSIZLIĞA SAHİP OLAN SEVGİLİSİYLE BULUŞTU

    Cinayetle ilgili soruşturma başlatan ekipler, Mezitli ilçesinde ikamet eden genç kadının, öldürülmeden önce evinden ayrılarak yine duyma ve konuşma engeli bulunan sevgilisi M.C.Y. ile buluştuğu bilgisine ulaştı.

    CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

    Jandarma tarafından gözaltına alınan M.C.Y., tercüman aracılığıyla verdiği ilk ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

    Mersin de sağır ve dilsiz kadın sevgilisi tarafından öldürüldü #2

    KISKANÇLIK CİNAYETİ ZANLILARI CEZAEVİNDE

    Araştırmayı derinleştiren JASAT ekipleri, cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen M.C.Y.'nin arkadaşı R.A.'yı da gözaltına alırken, cinayetin, kıskançlık nedeniyle işlendiği belirtildi. Her iki zanlı da işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

    Mersin de sağır ve dilsiz kadın sevgilisi tarafından öldürüldü #3

    Mersin de sağır ve dilsiz kadın sevgilisi tarafından öldürüldü #4


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