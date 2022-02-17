Mersin'de sağır ve dilsiz kadın sevgilisi tarafından öldürüldü

Mersin'de sağır ve dilsiz kadın sevgilisi tarafından öldürüldü

Toroslar ilçesinde duyma ve konuşma engeli bulunan kadın aynı rahatsızlığa sahip sevgilisi tarafından önce boğuldu sonra boğazı kesilerek yaşamına son verildi.

Mersin'in Toroslar ilçesi Işıktepe Mahallesi'nde ormanlık alanda kadın cesedi bulan vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ceset üzerinde ve bölgede inceleme yaptı.

ÖNCE BOĞULDU SONRA BOĞAZI KESİLDİ

Yapılan incelemede, cesedin, Edenur Candan isimli duyma ve konuşma engeli olan kadının, önce boğulduğu ardından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

AYNI RAHATSIZLIĞA SAHİP OLAN SEVGİLİSİYLE BULUŞTU

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan ekipler, Mezitli ilçesinde ikamet eden genç kadının, öldürülmeden önce evinden ayrılarak yine duyma ve konuşma engeli bulunan sevgilisi M.C.Y. ile buluştuğu bilgisine ulaştı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Jandarma tarafından gözaltına alınan M.C.Y., tercüman aracılığıyla verdiği ilk ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

KISKANÇLIK CİNAYETİ ZANLILARI CEZAEVİNDE

Araştırmayı derinleştiren JASAT ekipleri, cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen M.C.Y.'nin arkadaşı R.A.'yı da gözaltına alırken, cinayetin, kıskançlık nedeniyle işlendiği belirtildi. Her iki zanlı da işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.