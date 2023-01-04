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- Mersin'de sahte diş hekimi tutuklandı
Mersin'de sahte diş hekimi tutuklandı
- 04.01.2023 - 10:11
- Güncelleme : 04.01.2023 - 11:27
Tüm Türkiye'nin gündemine oturan sahte doktor vakasından sonra yeni bir olay daha gündeme geldi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, CİMER üzerinden yapılan ihbarla harekete geçti.
Ekipler, Toroslar ilçesinde M.Ç adlı sahte doktoru tespit etti.
M.Ç 'nin, merdiven altı muayenehanede sahte diş hekimliği yaptığını ve yanlış tedavi uygulayarak mağduriyetlere neden olduğu belirlendi.
Hastaları çatıya sakladı
M.Ç.'nin, muayene için gelenleri de binanın çatısına sakladığı saptandı.
Şüpheli yakalandı
Muayenehaneye baskın yapan ekipler, şüpheliyi kaçarak saklandığı berber dükkanında yakaladı.
İş yerinde yapılan kontrolde, diş muayenesi için gerekli malzemeler bulunurken, tedavi sırasında kullanılan malzemelerin tekrar kullanılmak üzere saklandığı belirlendi.
İş yeri mühürlendi
Yapılan detaylı aramadan sonra iş yeri mühürlenirken, M.Ç. ise gözaltına alındı.
Sahte diş hekimi tutuklandı
DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.