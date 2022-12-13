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    Mersin'de sahte doktor güvenlik tarafından yakalandı

    Hastane görevlilerine kendini anestezi doktoru olarak tanıtan sahte doktor, kısa sürede fark edilmesinin ardından bu işi merak ettiği için yaptığını itiraf etti.
    • 13.12.2022 - 10:33
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 10:44
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    Mersin'de sahte doktor güvenlik tarafından yakalandı

    Geçen haftalarda sahte doktor ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

    Olayın ardından birçok yalan söylediği tespit edilen şahıs tutuklandı.

    Bir yeni sahte doktor olayı ise Mersin'de yaşandı.

    M.K.U. isimli şahıs, hastane görevlilerine kendini anestezi doktoru olarak tanıttı.

    Kısa sürede yakalandı

    Beyaz önlük giymek için çocuk yoğun bakım ünitesine giriş yapmaya çalışan şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından fark edildi.

    Şüphelinin doktor olmadığını anlayan güvenlik ekipleri, şahsı yakalayarak polise teslim etti.

    Merak için yalan söyledi

    İHA'nın haberine göre, şahsın doktorluk mesleğini çok merak ettiği için böyle bir işe kalkıştığı öğrenildi.

    KBB polikliniğinde muayene olabilmek için boş olan başka bir odadan doktor önlüğü aldığını ve bu önlükle kendisini doktor olarak tanıttığını itiraf etti.

    Mersin de sahte doktor güvenlik tarafından yakalandı #1


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