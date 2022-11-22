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    Mersin’de sahte para çetesine operasyon

    Piyasaya yaklaşık 600 bin lira sahte para süren ve sahte paraları ATM’lere yatıracak kadar kaliteli olduğu anlaşılan şahıslara operasyon düzenlendi.
    • 22.11.2022 - 09:14
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    Mersin’de sahte para çetesine operasyon

    Mersin’de piyasaya sahte para süren şahısları takibe alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 ay boyunca hem teknik hem de fiziki takip yaptı.

    Ekipler, şüphelilerin Mersin başta olmak üzere çeşitli illerde sahte paralarla alışveriş yaptıklarını, bu şekilde piyasaya yaklaşık 600 bin lira sahte para sürdüklerini belirledi.

    ATM’lere sahte para yatırdılar

    Ayrıca şüphelilerin banka ATM’lerine de sahte para yatırdıkları, paraların ATM’de bile anlaşılmayacak şekilde kaliteli olduğu tespit edildi.

    İHA’nın haberine göre; bugün, operasyonun düğmesine basıldı.

    Mersin’de sahte para çetesine operasyon VİDEO

    16 adrese eş zamanlı operasyon

    Ekipler, drone ve Özel Harekat polislerinin de desteğiyle 16 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Belirlenen adreslere tek tek girildi, şüpheliler gözaltına alındı.

    Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

    Mersin’de sahte para çetesine operasyon #1

    Mersin’de sahte para çetesine operasyon #2

    Mersin’de sahte para çetesine operasyon #3


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