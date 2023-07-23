Mersin'de saldırgan mağazada tartıştığı genç kızı darbetti Bir giyim mağazasında 19 yaşındaki A.Y.'yi yere yatırarak kafasına tekme atan saldırgan S.G.'nin o saldırı anları kameralara yansıdı.

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DHA

Mersin'in Şevket Sümer Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasında, S.G., 19 yaşındaki A.Y. isimli genç kız ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.G., A.Y.'yi darbetti.

Yere yatırıp tekmeledi

Genç kızı yere yatırıp, başına defalarca tekme ve yumruk atan S.G., daha sonra mağazadan ayrıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kız, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Saldırgan yakalandı

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, S.G.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan S.G., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

O anlar kamerada

Genç kızın darbedildiği anlar, mağazanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.