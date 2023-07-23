DHA

Mersin'in Şevket Sümer Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasında, S.G., 19 yaşındaki A.Y. isimli genç kız ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.G., A.Y.'yi darbetti.

Yere yatırıp tekmeledi

Genç kızı yere yatırıp, başına defalarca tekme ve yumruk atan S.G., daha sonra mağazadan ayrıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kız, ambulansla Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Mersin'de saldırgan mağazada tartıştığı genç kızı darbetti

Saldırgan yakalandı

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, S.G.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan S.G., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Mersin'de saldırgan mağazada tartıştığı genç kızı darbetti

O anlar kamerada

Genç kızın darbedildiği anlar, mağazanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.