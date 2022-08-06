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- Mersin'de saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü
Mersin'de saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü
Balyalar, bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Ekipler, 7 saatlik çalışma sonucu, yangını söndürmeyi başardı.
- 06.08.2022 - 12:51
Mersin'de orman yangını tehlikesi, zamanında müdahaleyle önlendi.
Mezitli ilçesinde ormanlık alanın yanındaki saman balyalarında yangın çıktı.
Balyalar alevlere teslim oldu
Şahintepe Mahallesi'ndeki balyalar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, ormanlık alandaki bazı ağaçların da zarar gördüğü yangını çalışma sonucu kontrol altına aldı.
7 saatte söndürüldü
AA'nın haberine göre, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla yangın 7 saatte söndürüldü.