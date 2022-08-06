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Mersin'de saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü

Balyalar, bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Ekipler, 7 saatlik çalışma sonucu, yangını söndürmeyi başardı.