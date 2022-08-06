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    Mersin'de saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü

    Balyalar, bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Ekipler, 7 saatlik çalışma sonucu, yangını söndürmeyi başardı.
    • 06.08.2022 - 12:51
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    Mersin'de saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü

    Mersin'de orman yangını tehlikesi, zamanında müdahaleyle önlendi.

    Mezitli ilçesinde ormanlık alanın yanındaki saman balyalarında yangın çıktı.

    Balyalar alevlere teslim oldu

    Şahintepe Mahallesi'ndeki balyalar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

    İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, ormanlık alandaki bazı ağaçların da zarar gördüğü yangını çalışma sonucu kontrol altına aldı.

    7 saatte söndürüldü

    AA'nın haberine göre, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla yangın 7 saatte söndürüldü.

    Mersin de saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü #1

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