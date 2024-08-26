Mersin'de sevgilisini öldürüp kredi kartıyla alışveriş yaptı Erdemli'de matematik öğretmeni Devrim Emir'i öldüren sevgilisi Murat O., yakalanmamak için kaçtığı Konya'da yakalandı. Murat O.'nun 5 gün boyunca Emir'in kartıyla alıveriş yaptığı ortaya çıktı.

DHA

Mersin'de akıllara duygunluk veren bir cinayet yaşandı...

Erdemli'de yaşayan matematik öğretmeni Devrim Emir'den uzun süredir haber alınamıyordu.

Demir'in kaldığı Yemişkumu semtindeki yazlık sitede evden gelen kötü kokular nedeniyle şüphelenen komşuları, durumu jandarmaya bildirdi.

CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

Çilingirle kapısı açılan daireye giren ekipler, ailesinin 6 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 2 çocuk annesi Emir'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan incelemede Emir'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

İncelemenin ardından Emir'in cansız bedeni, otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma, cinayet şüphelisi olarak değerlendirilen Emir'in erkek arkadaşı matematik öğretmeni Murat O.'nun yakalanması için çalışma başlattı.

ÖLDÜRDÜĞÜ SEVGİLİSİNİN KREDİ KARTI İLE ALIŞVERİŞ YAPTI

Özel bir kurs merkezinde öğretmen olan bekar Murat O.'nun sevgilisinin cesedinin bulunduğu semtteki bir pansiyonda 5 gün kaldığı belirlendi.

Devrim Emir'in kredi kartından hem alışveriş yapan hem de 2 kez para çektiği tespit edilen Murat O., kaçtığı Konya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayeti itiraf eden Murat O., Konya'dan Erdemli'ye getirilerek jandarmada ifadesi alındı. Şüpheli daha sonra sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.

Devrim Demir'in cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Karaman'a gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)