Mersin'de sevgilisinin darbettiği genç kadın öldü

Kadına yönelik şiddetin adresi bu kez Mersin oldu…
Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde oturan kız arkadaşı Esra Asena Temir'i 29 Haziran Perşembe günü otomobille alan M.B., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı genç kadını darbetti.
Genç kadın kurtarılamadı
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Temir'i Toros Devlet Hastanesi'ne götüren M.B., ardından kayıplara karıştı.
Kafasına ağır darbeler alan 27 yaşındaki genç kadın alındığı yoğun bakımda, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaçmaya çalışırken yakalandı
Dehşet verici olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bulunabileceği yerlere operasyon düzenledi.
Yapılan çalışmalar sonucunda kaçmaya çalışan şüpheli M.B., kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı.
Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.