Mersin'de sevgilisinin darbettiği genç kadın öldü Erkek arkadaşı tarafından darbedilen 27 yaşındaki genç kadın, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan şüpheli ise yakalanıp tutuklandı.

İHA

Kadına yönelik şiddetin adresi bu kez Mersin oldu…

Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde oturan kız arkadaşı Esra Asena Temir'i 29 Haziran Perşembe günü otomobille alan M.B., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı genç kadını darbetti.

Genç kadın kurtarılamadı

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Temir'i Toros Devlet Hastanesi'ne götüren M.B., ardından kayıplara karıştı.

Kafasına ağır darbeler alan 27 yaşındaki genç kadın alındığı yoğun bakımda, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaçmaya çalışırken yakalandı

Dehşet verici olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bulunabileceği yerlere operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda kaçmaya çalışan şüpheli M.B., kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.