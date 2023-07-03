Mersin'de sevgilisinin darbettiği genç kadın öldü
İHA

Kadına yönelik şiddetin adresi bu kez oldu…

Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde oturan kız arkadaşı Esra Asena Temir'i 29 Haziran Perşembe günü otomobille alan M.B., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı genç kadını darbetti.

Genç kadın kurtarılamadı

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Temir'i Toros Devlet Hastanesi'ne götüren M.B., ardından kayıplara karıştı.

Kafasına ağır darbeler alan 27 yaşındaki genç alındığı yoğun bakımda, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mersin'de sevgilisinin darbettiği genç kadın öldü
Esra Asena Temir

Kaçmaya çalışırken yakalandı

Dehşet verici olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bulunabileceği yerlere operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda kaçmaya çalışan şüpheli M.B., kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı.

Mersin'de sevgilisinin darbettiği genç kadın öldü
Esra Asena Temir

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.