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Mersin'de seyir halindeki tır sulama kanalında düştü

Mersin'de seyir halindeki tır sulama kanalında düştü

Tarsus'ta bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkan tır, sulama kanalında düştü. Kanala düşen şoför sudan çıkarken yaşanan kazada ölen veya yaralanan olmadı.