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    Mersin'de seyir halindeki tır sulama kanalında düştü

    Tarsus'ta bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkan tır, sulama kanalında düştü. Kanala düşen şoför sudan çıkarken yaşanan kazada ölen veya yaralanan olmadı.
    • 20.06.2022 - 14:27
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 14:35
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    Mersin'de seyir halindeki tır sulama kanalında düştü

    Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'ndeki yolda ilerleyen tır, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı.

    Yoldan çıkan K.A.'nın kontrolündeki tır, akar durumdaki sulama kanalına düştü.

    Ölen veya yaralanan olmadı

    Tırın sürücüsü sudan kendi imkanlarıyla çıkarken kazada şans eseri yaralanan olmadı

    Tır kanaldan çıkarıldı

    İHA'nın haberine göre; olay yerine çekici çağrıldı. Sulama kanalına düşen tır, çağrılan çekicinin yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

    Mersin de seyir halindeki tır sulama kanalında düştü #1

    Mersin de seyir halindeki tır sulama kanalında düştü #2


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