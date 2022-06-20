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- Mersin'de seyir halindeki tır sulama kanalında düştü
Mersin'de seyir halindeki tır sulama kanalında düştü
Tarsus'ta bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkan tır, sulama kanalında düştü. Kanala düşen şoför sudan çıkarken yaşanan kazada ölen veya yaralanan olmadı.
- 20.06.2022 - 14:27
- Güncelleme : 20.06.2022 - 14:35
Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'ndeki yolda ilerleyen tır, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı.
Yoldan çıkan K.A.'nın kontrolündeki tır, akar durumdaki sulama kanalına düştü.
Ölen veya yaralanan olmadı
Tırın sürücüsü sudan kendi imkanlarıyla çıkarken kazada şans eseri yaralanan olmadı
Tır kanaldan çıkarıldı
İHA'nın haberine göre; olay yerine çekici çağrıldı. Sulama kanalına düşen tır, çağrılan çekicinin yardımıyla kanaldan çıkarıldı.