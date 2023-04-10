Mersin'de seyir halindeki tırlar çarpıştı Tarsus ilçesinde seyir halindeki bir tır, önünde ilerleyen bir başka tıra çarptı. Kazada tır sürücülerinden biri yaralandı.

DHA Mersin'de Tarsus-Pozantı istikameti Damlama mevkiinde Cumali Güney'in kullandığı 81 KL 124 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen Mehmet Taşdemir'in kullandığı 63 NE 016 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Cumali Güney, tırın kupası içerisinde sıkıştı. Sürücülerden biri yaralı kurtuldu Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla Güney’i sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücü Taşdemir ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.