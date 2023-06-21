Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı Adana istikametine giden yolcu otobüsü alev alırken, durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridine çekti. Yolcular hızla tahliye edilirken, olay yerine ekipler geldi.

Adana istikametinde seyir halinde olan 01 AJZ 590 plakalı otobüsün yolcuları, korku dolu anlar yaşadı.

TEM otoyolu Damlama mevkii Adana istikametinde E.K.'nin sürücülüğünü yaptığı yolcu otobüsünün motor kısmı alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridine çekerek durdurdu.

Otobüs kullanılamaz hale geldi

Yolcular hızlıca tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yolcuların erken tahliye edilmesiyle yaralananın olmadığı yangında araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.