Mersin'de şiddet uygulayan kocasını bıçakladı Erdemli'de 2 çocuk annesi kadın, saçından çekip sürüklediği balkondan atmakla tehdit eden kocasını bıçakladı.

İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde bağlı Merkez Mahallesi'ndeki bir evde yaşanan olayda, 2 çocukları bulunan 33 yaşındaki S.D. ve 31 yaşındaki A.S. arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada S.D., eşi A.S'yi darbetti.

Bu sırada A.S., evde bulduğu bıçağı eline geçirerek kocası S.D'yi sol göğsünden bıçakladı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı koca, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kadın tutuklandı

Şüpheli kadın ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan kadın, Erdemli Adliyesine sevk edildi. Şüpheli kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Balkondan atmakla tehdit etti

Tutuklanan kadının mahkemedeki ifadesinde, kocasının alkol aldığını ve kafasına vurup saçından çekerek balkona götürdüğünü ve kendisini balkondan atmakla tehdit ettiğini söylediği öğrenildi.

Çiftin, 1 yıl önce resmi olarak ayrıldığı ancak 3 ay önce tekrar barıştığı belirtildi.