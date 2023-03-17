Mersin'de şoförün 10 bin lirasını çaldı Tarsus'ta yolcu olarak bindiği minibüste, şoförün ceketinden 10 bin lira çalan hırsızın görüntüsü araç kamerasına yansıdı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan olayda, Aydın T.'nin kullandığı toplu taşıma aracına kimliği bilinmeyen kişi, yolcu olarak bindi. Sürücü Aydın T. güzergahında ilerlerken, arkasındaki koltuğa oturan şüpheli, askıda asılı olan ceketteki 10 bin lirayı alıp, sonraki durakta indi. Parasının yerinde olmadığını gören Aydın T., araç içi kamerayı izleyip, parayı yolcunun çaldığını tespit etti. Şikayetçi oldu Görüntüler üzerine şoför Aydın T. polise giderek şikayetçi oldu. Aracın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şoförün arkasındaki koltuğa oturan şüphelinin ceketteki parayı aldığı görülüyor. Polis, kimliği tespit edilen hırsızı arıyor.