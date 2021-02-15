Mersin'de sokak köpeğinin gözlerini oydular

Sopayla öldüresiye dövülerek gözleri oyulan köpeği gören vatandaşlar, sokak köpeğine bu işkenceyi yapan kişilerin bulunmasını istedi.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde vatandaşlar, acılar içinde kıvranan sokak köpeğiyle karşılaştı.

Gözleri oyulan ve sopayla dövüldüğü tahmin edilen köpeğe, ilk müdahaleyi mahalleli yaptı.

KÖPEĞE TAMPON UYGULADILAR

Başından, gözünden ve bacaklarından yaralanan, aşırı kan kaybeden köpeğe tampon uygulayan mahalleli, yetkililerden yardım istedi.

VETERİNERE TESLİM EDİLDİ

İhbar üzerine mahalleye giden Tarsus Belediyesi Hayvan Barınağı yetkilisi, hayvanı teslim aldı. Yaralı köpek, Tarsus Belediyesi Hayvan Barınağı veterinerine teslim edildi.

İŞKENCECİLERİN BULUNMASI İSTENDİ

Duruma tepki gösteren mahalleli, köpeğe dövüp işkence eden kişi ya da kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.













