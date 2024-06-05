Mersin'de suç örgütü çökertildi: 10 kişi gözaltında

Yurt genelinde suçlulara yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kez operasyonun adresi Mersin oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Şüphelilerin kimlikleri tespit edildi
Ekiplerin teknik ve fiziki takipli çalışmasında haksız kazanç elde etmek amacıyla tefecilik, kasten yaralama, yağma, tehdit, kişisel verilerin ele geçirilmesi, bankalardan usulsüzce kredi çekilmesi gibi suçları işleyen 10 şüpheli belirlendi.
10 kişi gözaltına alındı
Belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 10 kişi yakalandı.
Çok sayıda doküman ele geçirildi
Gözaltına alınan 10 şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada ise ruhsatsız silah ve mühimmatlar, örgütün haberleşmede kullandığı çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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