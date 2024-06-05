Mersin'de suç örgütü çökertildi: 10 kişi gözaltında Polis ekiplerinin teknik fiziki takibi sonucunda kimlikleri tespit edilen 10 şüpheli tefecilik, kasten yaralama, yağma ve tehdit gibi birçok suçtan yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

Yurt genelinde suçlulara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kez operasyonun adresi Mersin oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Şüphelilerin kimlikleri tespit edildi

Ekiplerin teknik ve fiziki takipli çalışmasında haksız kazanç elde etmek amacıyla tefecilik, kasten yaralama, yağma, tehdit, kişisel verilerin ele geçirilmesi, bankalardan usulsüzce kredi çekilmesi gibi suçları işleyen 10 şüpheli belirlendi.

10 kişi gözaltına alındı

Belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 10 kişi yakalandı.

Çok sayıda doküman ele geçirildi

Gözaltına alınan 10 şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada ise ruhsatsız silah ve mühimmatlar, örgütün haberleşmede kullandığı çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)