Yurt genelinde ülke huzurunu bozacak şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor...
Bu kapsamda yapılan çalışmalar her geçen gün artıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütsel yapı içerisinde organize şekilde hareket eden şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.
19 şüpheli belirlendi
Çalışma kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüyle de bağlantılı 19 şüphelinin kimliği tespit edildi.
Ekipler, şüphelilerin ana finans kaynağının uyuşturucudan elde edilen paralar olduğu, bu paralarla da örgüte yeni elemanlar kazandırmaya çalıştıklarını belirledi.
26 adrese eş zamanlı operasyon
Sabah saatlerinde 19 şüphelinin yakalanması için 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüpheliler gözaltına alındı
Dron ve özel harekat polislerinin de desteğiyle adreslere giren ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.