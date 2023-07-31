Mersin'de suç örgütüne operasyon! 19 kişi yakalandı Polis, organize suç örgütü üyesi oldukları tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlerken operasyonlarda şüphelilerin büyük bölümü yakalanarak gözaltına alındı.

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DHA

Yurt genelinde ülke huzurunu bozacak şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor...

Bu kapsamda yapılan çalışmalar her geçen gün artıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütsel yapı içerisinde organize şekilde hareket eden şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.

19 şüpheli belirlendi

Çalışma kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüyle de bağlantılı 19 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Ekipler, şüphelilerin ana finans kaynağının uyuşturucudan elde edilen paralar olduğu, bu paralarla da örgüte yeni elemanlar kazandırmaya çalıştıklarını belirledi.

26 adrese eş zamanlı operasyon

Sabah saatlerinde 19 şüphelinin yakalanması için 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüpheliler gözaltına alındı

Dron ve özel harekat polislerinin de desteğiyle adreslere giren ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.