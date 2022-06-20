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    Mersin'de sulama havuzuna giren küçük Muhammed boğuldu

    Serinlemek için sulama havuzuna giren 10 Muhammed Halit Kır, boğularak can verdi.
    • 20.06.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 17:25
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    Mersin'de sulama havuzuna giren küçük Muhammed boğuldu

    Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Darısekisi Mahallesi'nde sulama havuzuna giren Muhammed Halit Kır, bir süre sonra dibe battı.

    Muhammed'in dibe battığını fark eden arkadaşları durumu çevredekilere haber verdi.

    Çocukların haber vermesiyle bölgeye gelen Kır Ailesi, çocuklarını çıkaramayınca durumu yetkililere bildirdi.

    Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve dalgıç polisler geldi.

    1 saat sonra çıkartıldı

    DHA'nın haberine göre; çalışma başlatan itfaiye ve polis dalgıçları, yaklaşık 1 saat havuzun dibinde kalan Muhammed Halit Kır'ı bulunduğu yerden çıkardı.

    Sağlık ekipleri tarafından çocuğun hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Mersin de sulama havuzuna giren küçük Muhammed boğuldu #1

    Mersin de sulama havuzuna giren küçük Muhammed boğuldu #2

    Mersin de sulama havuzuna giren küçük Muhammed boğuldu #3

    Mersin de sulama havuzuna giren küçük Muhammed boğuldu #4

    Mersin de sulama havuzuna giren küçük Muhammed boğuldu #5


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