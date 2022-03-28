Mersin’de, sulama kanalına düşen çocuğu belediye personeli kurtardı

Suriye uyruklu 5 yaşındaki Afra Selim, sulama kanalında sürüklenirken aracıyla bölgeden geçen belediye personeli Rıfat Duman tarafından fark edildi. Duman, suya girip Selim’i kurtardı.

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde ailesinden habersiz evden çıkan Suriye uyruklu 5 yaşındaki Afra Selim, Ulubatlı Hasan Bulvarı’na paralel olarak geçen Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü.

Suda sürüklenen Afra’yı, bu sırada araçla bölgeden geçen Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Çevre Koruma Birimi’nde görevli personel Rıfat Duman fark etti.

Aracı durdurarak suya giren Rıfat Duman, küçük Afra’yı sudan çıkardı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bir miktar su yuttuğu belirlenen Afra Selim'in sağlık durumunun iyi oldu öğrenildi. Afra Selim, yapılan araştırmayla ailesine ulaşılarak teslim edildi.