Mersin'de şüphelinin verdiği adreste bir kadının cansız bedeni bulundu Mersin'de şüphe üzerine durdurulan motosiklet sürücüsünün verdiği adreste polis ekipleri bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

İHA

Mersin'in Toroslar ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasında bulunan Heliport civarında polis ekipleri şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.

Yapılan kontrolde Ali Y.'nin (20) kullandığı motosiklet üzerinde parçalanmış çelik kasa ve içerisinde yüklü miktarda para olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine olay yerine asayiş ekipleri sevk edildi.

Şüphelinin verdiği adreste ceset bulundu

Şüphelinin kasayı İnönü Mahallesi'ndeki bir daireden aldığını belirtmesi üzerine ekipler adrese gitti.

Dairede kapıyı kimsenin açmaması üzerine itfaiye ekiplerinden destek istendi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla içeriye giren polis ekipleri Şule Özlem U.'nun (40) cesediyle karşılaştı.

Yapılan ilk incelemede kadının boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şüphelinin gözaltı işlemleri sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)