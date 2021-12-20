Mersin’de sürücü köpeği aracının arkasına bağladı

Hafif ticari aracının arkasına bağladığı köpek ile trafikte seyir halinde olan sürücü anbean kameraya yansırken, hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

Görüntüler, Mersin’in Tarsus ilçesinden…

Bir sürücü hafif ticari aracının arka kısmına köpeği iple bağladı, trafiğe çıktı.

HAYVANSEVERLER TEPKİLİ

Bu anları da hemen arkasında seyir halinde olan başka bir sürücü kayda aldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti.