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    Mersin’de sürücü köpeği aracının arkasına bağladı

    Hafif ticari aracının arkasına bağladığı köpek ile trafikte seyir halinde olan sürücü anbean kameraya yansırken, hayvanseverler duruma tepki gösterdi.
    • İHA
    • 20.12.2021 - 11:38
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    Mersin’de sürücü köpeği aracının arkasına bağladı

    Görüntüler, Mersin’in Tarsus ilçesinden…

    Bir sürücü hafif ticari aracının arka kısmına köpeği iple bağladı, trafiğe çıktı.

    HAYVANSEVERLER TEPKİLİ

    Bu anları da hemen arkasında seyir halinde olan başka bir sürücü kayda aldı.

    Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti.

    Mersin’de sürücü köpeği aracının arkasına bağladı #1

    Mersin’de sürücü köpeği aracının arkasına bağladı #2

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