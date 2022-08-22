Mersin'de suya düşen çocuğun cesedi, kayaya sıkışmış olarak bulundu

Terliğini almak isterken suya düşüp kaybolan 11 yaşındaki Shwıhneh M. Jamal’in cansız bedeni, 30 tonluk bir kayaya sıkılmış olarak bulundu. Çocuğun cansız bedeni tüm çalışmalara rağmen çıkarılamadı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde yer alan Kayacı Vadisi'nde, dün ailesiyle piknik yapmaya giden yabancı uyruklu 11 yaşındaki Shwıhneh M. Jamal limonlu çayının kenarında yürürken düşen terliğini almak istedi.

Dengesini kaybeden çocuk, düştüğü suda kayboldu.

Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, arama kurtarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Cansız bedeni, 30 tonluk kayanın altında bulundu

İHA’nın haberine göre; akşamüzeri çocuğun cansız bedeni, su altında yaklaşık 30 tonluk kayanın dibinde sıkışmış olarak tespit edildi.

Dün yapılan çalışmalarda çocuğun cansız bedeni çıkarılamayınca bugün sabah erken saatler de tekrar çalışma başlatıldı.

Çalışmalara vatandaşlar da destek oldu

Çalışmaya Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ile İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıçlar da katıldı. 20 kişilik ekibin yanı sıra vatandaşlarda ekiplere destek oldu.

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Suyun önün kesildi, debi düşürüldü

İlk önce 30 tonluk kayanın bir bölümünü kaplayan ve girdap oluşan bölgede suyun önü kesilerek debisi düşürüldü. Dalgıçlar alt ve üst kısımdan çalışma yaptıktan sonra cansız bedeni su altında belirlenen çocuğu kurtarma çalışması yapıldı.

Geçen 24 saate rağmen çocuk çıkarılamadı

Kayanın altında dar bir yerde sıkışan çocuk çıkarılamayınca suyun daha da azaltılması için tekrar çalışma gerçekleştirildi. Aradan 24 saat geçmesine rağmen henüz çocuğun cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılamadı.

Ekiplerin, çocuğun cansız bedenini çıkarana kadar çalışma yapacağı kaydedildi.