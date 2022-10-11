Mersin'de tahliye bildirimine giden avukat darbedildi

Tarsus'ta müvekkiline ait iş yerinde bulunan kiracıya tahliye bildiriminde bulunmak için N.B.'nin iş yerine giden avukat Sertaç Hayta, şahsın sözlü ve fiziki saldırısına uğradı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde icraya giden avukat Sertaç Hayta, müvekkiline ait iş yerinde kiracı olarak bulunan N.B. adlı şahsa tahliye bildiriminde bulunmak için icra memurları ile birlikte söz konusu iş yerine gitti.

İş yerinin yeni kiracısı olduğunu iddia eden H.K. adlı kişiye, bu iş yerinin 10 gün içinde boşaltılması gerektiğini bildiren Av. Sertaç Hayta, şahsın sözlü ve fiziki saldırısına uğradı.

"Ben yere düştüm, polis araya girdi ve şahsı etkisiz hale getirdi"

İHA'nın haberine göre, aldığı kafa darbesi ile yaralanan Av. Hayta, hastaneye giderek darp raporu aldı. Avukat Hayta, H.K. adlı şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığına başvurarak davacı oldu. Hayta, yaptığı açıklamada, "Müvekkilim arsayı 1998 yılında N.B. isimli şahsa kiraya vermiştir. N.B. isimli şahıs 31.08.2022 tarihinde boşaltacaktı, ancak yaklaşık 1 hafta öncesinde N.B. iş yerini boşaltmak istediğini söyledi, ancak H.K. isimli şahsın bu arsaya el koyduğunu beyan etti ve tahliyesine müsaade etmediğini söyledi. Biz de tahliye taahhütname süresi gelince tahliye sürecini başlattık. Bugün Tarsus İcra Müdürlüğü’nde görevli memurlarla birlikte bu iş yerine polis eşliğinde geldik. Ben iş yerinde H.K. isimli şahıs ile görüştüm ve şahsa durumu anlattım, 10 gün süresi olduğunu ve bu iş yerini 10 içinde boşaltmasını söyledim. Bunun üzerine H. isimli şahıs bana hitaben küfürler ederek, tehdit etmeye başladı. Daha sonra yanıma gelerek burun ve dudak bölgeme kafa attı, ben yere düştüm, polis araya girdi ve şahsı etkisiz hale getirdi. Olay ile ilgili olarak beni darbeden, tehdit, hakaret eden H.K. hakkında şikayetçi oldum." dedi.