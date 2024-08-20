Mersin’de tarihi geçmiş 70 bin ürün imha edildi Tarsus ilçesinde yapılan denetimde, son kullanma tarihi geçmiş olduğu tespit edilen 70 bin ürün, kontrollü şekilde imha edildi.

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DHA

Halk sağlığını tehdit eden günü geçmiş ürünlere yönelik denetimler yurt genelinde devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş, toplam 70 bin ürün tespit edildi.

HEPSİ İMHA EDİLDİ

Denetimlerde süt ve süt ürünleri, temizlik malzemeleri, sağlık ve hijyen ürünleri gibi çeşitli ürünlerin yanı sıra menşei belli olmayan 700 litre zeytinyağı ve 300 kilogram kıyılmış tütün de ele geçirildi.

İşletmeye ekipler tarafından cezai işlem uygulanırken, ürünler Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde imha edildi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, denetimlerle ilgili, “Ekiplerimiz, halk sağlığını tehlikeye atanlara karşı kararlı bir şekilde mücadele ediyor. Bu tür denetimlerimiz hız kesmeden devam edecek. 7 gün 24 saat halkımızın sağlığı için çalışıyoruz" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)