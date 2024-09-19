Mersin'de tarım aracı ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
DHA

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı'nda aynı yöne seyreden Selahattin T.’nin kullandığı ‘patpat’ ile motosiklet çarpıştı.

Kazada yola savrulan motosikletteki 18 yaşındaki Alperen Taşkın yaşamını yitirdi, Hakan Ünal ise ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ünal, çağırılan ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ünal, buradaki müdahalenin ardından Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Furkan Can
Editör