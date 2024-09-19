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Mersin'de tarım aracı ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'de tarım aracı ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Mut ilçesinde ‘patpat’ olarak bilinen tarım aracı ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.