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    Mersin'de tarım işçilerinin servisi alev aldı

    Tarsus'ta tarım işçilerinin servisi hareket halindeyken yanmaya başladı. Şoförün yangını zamanında fark etmesiyle olay kimse yara almadan atlatıldı
    • 20.06.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 10:55
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    Mersin'de tarım işçilerinin servisi alev aldı

    Mersin’in Tarsus ilçesinde F.E.nin kullandığı dolmuş tipi servis aracı, Takbaş Mahallesi Kartal Tepesi bölgesinde motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

    Durumu fark eden sürücü aracı durdurdu ve içinde tarım işçilerinin bulunduğu aracı boşalttı.

    Mersin'de tarım işçilerinin servisi alev aldı VİDEO

    Yaralanan olmadı

    İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

    Şans eseri olayda yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Mersin de tarım işçilerinin servisi alev aldı #1

    Mersin de tarım işçilerinin servisi alev aldı #2

    Mersin de tarım işçilerinin servisi alev aldı #3


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