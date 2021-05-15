Mersin'de tarla kavgasında kan aktı: 5 yaralı

İki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurularak yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus'a bağlı Akgedik Mahallesi'nde, tarla satışı nedeniyle anlaşmazlık yaşayan Karaca ve Ergezen aileleri, tartışma yaşadı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü.

5 KİŞİ VURULDU

Taraflar birbirlerine pompalı tüfek ve tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Kavgada saçmaların isabet ettiği O.K. (28), G.K. (52), Z.K. (64), E.K. (18) ve H.E. (37) çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

5 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Ö.T. (29), B.T. (26), E.B. (25), V.Y. (21) ve B.Y. (18) gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 3 av tüfeği, 1 tabanca ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi. Polis, taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede güvenlik önlemi aldı.

Soruşturma devam ediyor.