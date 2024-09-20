Mersin'de tartıştığı ailenin üç üyesini tüfekle katletti Mut ilçesinde pekmez kaynatılan yoldan geçmeye çalışan patpat sürücüsü, kendisiyle kavga eden Akyaka Ailesi'nden 3 kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

İHA

Mersin'in Mut ilçesine bağlı kırsal Çömelek Mahallesi sakinlerinden T.K., patpat olarak tabir edilen tarım aracıyla geçtiği sırada, pekmez kaynatan komşuları Kemal Veli Akyaka (65) ve çocuklarıyla tartıştı.

Daha sonra eve giderek av tüfeğini alan T.K., olay yerine dönerek tartıştığı baba Kemal Veli, oğlu Durmuş (35) ve gelini Ruhan Akyaka'ya (35) peş peşe ateş etti.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, vurulan 3 kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti.

TESLİM OLDU

Şüpheli T.K.'nin ise bölgeye giden jandarma ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

Olay yerinde ekiplerin incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)