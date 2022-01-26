Tartıştıkları kişinin otomobiline benzin dökerek yakan F.K. ile R.D. isimli şahıslar, güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek gözaltına alındı.

Mersin’in Tarsus ilçesi Gazi Paşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, park halindeki aracın yandığı ihbarını alan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Bir kişinin otomobile benzin döküp ateşe verdiğini görüntülerden belirleyen ekipler, aracı kundaklayan şahsın F.K. olduğunu tespit etti.

Olaydan sonra kaçan F.K.'nin bindiği taksinin plakası belirlendi. Ekipler, şüphelinin R.D. isimli bir şahıs ile olay yerine geldiği tespit edildi.

KUNDAKLAMAYI İTİRAF ETTİLER

2 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüpheliler, Tarsus Hali'nde işçi olarak çalıştıklarını, gün içinde komşu iş yeriyle çıkan tartışmadan dolayı kundaklamayı gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

SERBEST BIRKILDILAR

Sorgulamada, şüphelilerin daha önceden 'kapkaç, hırsızlık, kasten yaralama' suçlarından sabıkalarının olduğu belirlendi. 2 şüpheli, işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakıldı.

Mersin’de, tartıştıkları şahsın aracını kundaklayan 2 kişi yakalandı VİDEO

