Mersin'de tefeci operasyonu: 4 gözaltı Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 4 şahıs gözaltına alındı. Bir şüpheli hakkında da tutuklama kararı verildi ve aranmasına devam ediliyor.

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İHA

Tefeciler paraya ihtiyacı olan şahıslara sağladıkları kaynak karşısında kanun dışı ve haksız kazanç sağlıyor.

Mersin'deki olayda ise haksız kazanç dışında, borcunu ödeyenlere yönelik tehditle ve darp ederek para istemeye devam etme süreçleri de yaşandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik olarak zor duruma düşen insanlara yüksek faizle para vererek kendilerine haksız kazanç sağlayarak tefecilik yapan şahıslara yönelik bir soruşturmaya imza attı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, gerek tanık gerekse müşteki beyanlarının ardından şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

16 milyon 250 bin liralık vurgun

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından müştekilerden yaklaşık 16 milyon 250 bin lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 5 şüpheli belirlendi.

6 adrese eş zamanlı operasyon

Bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

4 şüpheli gözaltında

Dron ve Özel Harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Verdikleri para karşılığında çek alıp, ödeme yapılsa bile çekleri geri vermediler

Şahısların, kendilerinden tefe karşılığı borç para alan kişilere yüksek faiz karşılığı nakit para verdikleri, teminat olarak mağdur vatandaşlardan çek aldıkları, mağdur şahıslar almış oldukları faizli paraları ödeseler dahi şüphelilerin çekleri mağdurlara geri vermedikleri belirlendi.

Borçlular tehditle para ödemeye devam ettirildi

Tefecilerin, vatandaşın borçlarının bitmediklerini söyleyerek mağdurlardan sürekli yüksek miktarlarda paralar talep ettikleri, ödeme yapmak istemeyen veya ödeyecek durumu olmayan müştekileri telefon ile arayarak, iş yerlerine ve evlerine giderek tehdit ederek, hakaretlerde bulundukları saptandı.

Evden zorla alma, ormanlık alanda tehdit ve darp etme eylemleri işlendi

Müştekileri zorla evlerinden alarak ısısız ve ormanlık alanlara götürerek tehdit ettikleri, müştekileri kendilerine veya arkadaşlarına ait iş yerlerine götürerek mağdur vatandaşları bu iş yerlerinde darp ettikleri ve bıçakla yaraladıkları ortaya çıktı.

Bir şüphelinin daha yakalanması bekleniyor

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin de yakalama çalışmaları sürüyor.