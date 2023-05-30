Mersin'de terör operasyonu: 7 tutuklama Kentte PKK/KCK terör örgütünün ÇUTHAY-DER yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Yurt genelinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Her geçen gün başarılı operasyonlar artarken bir yeni operasyon daha düzenlendi.

Operasyonun adresi bu kez de Mersin oldu.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet gösteren, sosyal medyadan propaganda yapan ve dernek kurup, cezaevindeki terör hükümlülerine destek veren şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Operasyonda Mersin, Adana, Ankara, İzmir ve Antalya'da belirlenen adreslere baskınlar yapıldı.

PKK/KCK terör örgütünün ÇUTHAY-DER yapılanmasında örgütsel faaliyetlerde bulunan 13 şüpheli gözaltına alındı.

7 kişi tutuklandı

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerden 7'si sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheliye ev hapsi verildi, 2 şüpheli de serbest bırakıldı.