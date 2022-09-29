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    Mersin'de terör operasyonu: Daire başkanı adliyede

    PKK/KCK kapsamında yürütülen operasyon kapsamında 22 kişi gözaltına alındı. İçlerinde bulunan Mersin Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş adliyeye sevk edildi.
    • 29.09.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 13:52
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    Mersin'de terör operasyonu: Daire başkanı adliyede

    Mersin'de, Cumhuriyet Başsavcılığı yönetiminde terör örgütü PKK/KCK soruşturması gerçekleştirildi.

    Bölücü terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları ileri sürülen, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş ve 17 belediye personelinin de olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    22 kişiye gözaltı

    Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine 28 Eylül'de özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, Bedrettin Gündeş dahil 20 kişi gözaltına alındı. Bu sabah yapılan operasyonda, 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

    Adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    Bedrettin Gündeş adliyeye sevk edildi

    Emniyetteki sorgusu tamamlanan Bedrettin Gündeş, adliyeye sevk edilirken, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Mersin de terör operasyonu: Daire başkanı adliyede #1

    Mersin de terör operasyonu: Daire başkanı adliyede #2


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