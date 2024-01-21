İHA
Mersin'de yaşanan olay dehşete düşürdü.
Tarsus ilçesinde özel bir firmaya ait olan ve M.Ç. isimli şahsın hakimiyetinde olan tır bir anda alev aldı.
Çekiciyi kurtardı
Yaşanan durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurup çekiciyi dorseden kurtardı.
Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler uzun süren çalışmaları sonunda alevleri kontrol altına aldı.
6 otomobilde ağır hasar
Sürücü M.Ç.’nin kendi imkanları ile bir aracı dorseden indirdiği yangında 6 otomobilde ağır hasar oluştu.
Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış