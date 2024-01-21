Mersin'de tır alev aldı: 6 sıfır araç telef oldu Seyir halindeyken bir anda alevler içinde kalan tır itfaiye ekiplerinin uzun süre çalışmaları sonunda kontrol altına alınırken dorsede bulunan sekiz sıfır araçtan altısı kullanılamayacak hale geldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Mersin'de yaşanan olay dehşete düşürdü.

Tarsus ilçesinde özel bir firmaya ait olan ve M.Ç. isimli şahsın hakimiyetinde olan tır bir anda alev aldı.

Çekiciyi kurtardı

Yaşanan durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurup çekiciyi dorseden kurtardı.

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler uzun süren çalışmaları sonunda alevleri kontrol altına aldı.

6 otomobilde ağır hasar

Sürücü M.Ç.’nin kendi imkanları ile bir aracı dorseden indirdiği yangında 6 otomobilde ağır hasar oluştu.

Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)