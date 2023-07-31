Mersin'de tır ile hafif ticari araç çarpıştı Silifke ilçesinde büyükbaş hayvan yüklü tır ile hafif ticari aracın sebebi bilinmeyen bir nedenle çarpışmasıyla yaşanan kazada, 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Atayurt Mahallesi Mersin-Antalya D-400 karayolunda bulunan trafik ışıklarında kaza meydana geldi. Silifke'den Mersin istikametine seyir halinde olan Mecnun Ç. idaresindeki büyükbaş hayvan yüklü tır, ara yönden gelen Özdemir D. yönetimindeki 46 AFG 827 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsüyle birlikte 5 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. 5 kişi hastaneye kaldırıldı İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 yaralı, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tırdaki hayvanlar çekici ile götürüldü Tırın kasasında bulunan hayvanlar, kaza sonrası çağrılan başka bir çekici ile götürüldü.