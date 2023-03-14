Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Tarsus ilçesinde otomobille tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Dedeler Mahallesi mevkiinde feci bir kaza meydana geldi.

Emircan A. yönetimindeki 33 PA 301 plakalı otomobil, Azat Ö'nün kullandığı 33 CRF 50 plakalı çekiciye bağlı 47 AAJ 025 plakalı dorseye çarptı.

Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yaralılardan özel bir hastaneye götürülen Mert Fidanoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis soruşturma başlattı

Kaza ile ilgili polisin başlattığı soruşturma sürüyor.