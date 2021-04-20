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- Mersin'de traktör ile kamyonet kazası: 2 yaralı
Mersin'de traktör ile kamyonet kazası: 2 yaralı
Traktör ile kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada yaralanan 2 kişi, tedavileri için hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 20.04.2021 - 08:55
- Güncelleme : 20.04.2021 - 09:34
Mersin'in Mut ilçesindeki D-715 karayolu Yapıntı Mahallesi trafik ışıklarında kaza meydana geldi.
Seyfullah Murat Yalçın yönetimindeki 33 AGV 767 plakalı kamyonet, ara yoldan çıkan Aslan Murat'ın kullandığı 33 UE 296 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada traktör sürücüsü Aslan Murat ile traktörde bulunan eşi Elif Murat yaralandı.
YARALILAR TEDAVİYE ALINDI
Yaralılar, ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.