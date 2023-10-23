Mersin'de uyuşturucu bağımlısı, babasını boğarak öldürdü Erdemli'de tatil yöresi Kızkalesi Mahallesi’nde uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen 29 yaşındaki Ertuğrul Saygun, evde babası Ali Saygun'u boğarak öldürdükten sonra kaçtığı Gaziantep'te yakalandı.

DHA

Mersin'in Erdemli ilçesinin tatil yöresi Kızkalesi Mahallesi'nde polise giden Erdal Tuncer, iş arkadaşı Ali Saygun'un Gaziantep’te bulunan eşinin kendisini arayıp kocasına ulaşamadığını ve hayatından endişe ettiklerini söylediğini belirterek, yardım istedi.

Bunun üzerine Saygun'un evine giden polis ekibi, çilingire kapıyı açtırarak içeri girdi.

Boğularak öldürüldüğü tespit edildi

Evde yapılan aramada, Ali Saygun'un, ranzanın altında cesedi bulundu. İncelemede, Saygun’un boğazı sıkılarak öldürüldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Kızkalesi’nde bir restoranda garson olarak çalışan Saygun'un, oğlu Ertuğrul Saygun ile aynı evde kaldığını belirledi.

Gaziantep'te yakalandı

Cinayetin şüphelisi olarak kimlik bilgileri tüm illere bildirilen Ertuğrul Saygun, kaçtığı memleketi Gaziantep’te yakalandı.

Sorguda itiraf etti

Uzun yıllardır uyuşturucu kullandığı ve bir süre önce de cezaevinden çıktığı belirtilen Saygun, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ederek, babasını öldürdüğünü söyledi.

Ertuğrul Saygun’un emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)