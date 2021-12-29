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- Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 170 gram esrar ele geçirildi
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 170 gram esrar ele geçirildi
Tarsus ilçesinde ihbar üzerine belirlenen adrese yapılan operasyonda 170 gram kubar esrar ve 70 sentetik hap bulunurken, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
- İHA
- 29.12.2021 - 10:25
- Güncelleme : 29.12.2021 - 11:08
Mersin'in Tarsus ilçesi Yanıkkışla Mahallesi'nde 2 şahsın uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alınırken adreste 170 gram kubar esrar ve 70 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
1'İ TUTUKLU 1'İ SERBEST
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.