Euro
13.6092
1.66%
Dolar
12.0540
1.96%
Altın
698.7220
1.79%
Borsa
1,868.93
1.00%
Bitcoin
585.035
-0.50%
BTXN Coin
37.00
-2.37%
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 170 gram esrar ele geçirildi

    Tarsus ilçesinde ihbar üzerine belirlenen adrese yapılan operasyonda 170 gram kubar esrar ve 70 sentetik hap bulunurken, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
    • İHA
    • 29.12.2021 - 10:25
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 11:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 170 gram esrar ele geçirildi

    Mersin'in Tarsus ilçesi Yanıkkışla Mahallesi'nde 2 şahsın uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

    Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alınırken adreste 170 gram kubar esrar ve 70 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

    1'İ TUTUKLU 1'İ SERBEST

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.

    Mersin de uyuşturucu operasyonu: 170 gram esrar ele geçirildi #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir