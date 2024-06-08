Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 27 kişi tutuklandı Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 15 günde 325 şüpheli yakalanırken, 27'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine göndereildi.

İHA

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Bu kez operasyon Mersin'de gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yaptı.

15 günde 325 şüpheli yakalandı

15 gün içerisinde yapılan çalışmalarda belirlenen bir çok adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 325 şüpheli yakalandı.

Ele geçirilenler

Yakalanan şüphelilerden esrar, senttetik ecze ve hap olmak üzere çeşitli uyuşturucu maddelerle, 2 adet tüfek, 7 adet tabanca, 46 adet fişek ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi.

27 kişi tutuklandı

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 27'si tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)