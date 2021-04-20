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    Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

    Jandarma ekiplerince düzenlenen 5 ayrı operasyon kapsamında 10 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • İHA
    • 20.04.2021 - 09:38
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 10:17
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    Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

    Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanan, imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

    10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Bu kapsamda yapılan 5 ayrı operasyonda, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'nde 8 şüpheli, Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'nde 1 zanlı, Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'nde ise 1 şahıs olmak üzere toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı.

    Operasyonlarda, 46 gram toz esrar, 24 gram bonzai, 10gram kubar esrar, 7 kök kenevir bitkisi, 100 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi.

    SERBEST KALDILAR

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Mersin de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı #1

    Mersin de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı #2

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