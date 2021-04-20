Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Jandarma ekiplerince düzenlenen 5 ayrı operasyon kapsamında 10 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanan, imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu kapsamda yapılan 5 ayrı operasyonda, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'nde 8 şüpheli, Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'nde 1 zanlı, Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'nde ise 1 şahıs olmak üzere toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 46 gram toz esrar, 24 gram bonzai, 10gram kubar esrar, 7 kök kenevir bitkisi, 100 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi.

SERBEST KALDILAR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.