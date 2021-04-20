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- Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
Jandarma ekiplerince düzenlenen 5 ayrı operasyon kapsamında 10 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
- İHA
- 20.04.2021 - 09:38
- Güncelleme : 20.04.2021 - 10:17
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanan, imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.
10 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Bu kapsamda yapılan 5 ayrı operasyonda, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'nde 8 şüpheli, Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'nde 1 zanlı, Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'nde ise 1 şahıs olmak üzere toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda, 46 gram toz esrar, 24 gram bonzai, 10gram kubar esrar, 7 kök kenevir bitkisi, 100 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi.
SERBEST KALDILAR
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.