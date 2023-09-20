Mersin'de üzerine tomruk düşen orman işçisi öldü

DHA
Mersin'in Tarsus ilçesi Boğazpınar Mahallesi'ndeki orman gençleştirme sahasında Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Karboğazı Orman İşletme Şefliği yangın ekibinde çalışan 23 yaşındaki Emirhan Şimşek, kesim yapıldığı esnada düşen tomruğun altında kaldı.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şimşek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Şimşek'in cansız bedeni jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)