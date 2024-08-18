Mersin'de üzüm bağında uyuşturucu yetiştirdiler Mut, Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde çalışma yapan jandarma ekipleri, üzüm bağlarında uyuşturucu imal ettiği belirlenen 5 şahsın adresine baskın düzenledi.

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İHA

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor.

Mut, Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde çalışma başlatan ekipler, uyuşturucu satıcılarını tek tek tespit ediyor.

UYUŞTURUCU SATICILARINA BASKIN

Yapılan soruşturma sırasında 5 şahsın daha uyuşturucu madde imal ve ticaretini yaptığı belirlendi.

Bunun üzerine şüphelileri takibe alan ekipler operasyon düzenledi.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 5 şüpheli yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 771 gram kubar esrar, 303 kök kenevir, 150 gram kenevir tohumu, 300 gram uç maddesi, 23 gram bonzai, 105 adet sentetik ilaç, 6 adet uyuşturucu hap, 11 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet tabanca ile suçtan elde edilen 117 bin TL nakit para ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Jandarmada ifadesi alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıslardan 2’si tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)